ハッピーセットに『トムとジェリー』と『パンどろぼう』が登場！

　「マクドナルド」は、10月17日（金）から、『トムとジェリー』と『パンどろぼう』とコラボレーションした「ハッピーセット」を、全国の店舗で順次発売する。

【写真】スポーツカーに乗るタフィーもかわいい！　10．17発売の「ハッピーセット」一覧

■ドタバタ劇がモチーフ

　今回登場するハッピーセット「トムとジェリー」は、今年誕生から85周年を迎えたアニメ『トムとジェリー』でおなじみのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃ全6種。

　「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育む。

　また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」で、カードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」で、どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びも楽しめる。

■パンの保存方法も学べる

　一方のハッピーセット「パンどろぼう」は、絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃや「マクドナルド」オリジナルデザインのおもちゃがラインナップ。

　マクドナルドクルーのキャップをかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」や、「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」のフィギュアは、キャラクターになりきって物語を想像しながらごっこ遊びが可能。

　そのほか、相手を思う想像力を育てる「パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット」に加えて、パンなどの食材を保存する知恵や生活習慣を学べる「パンどろぼう ふくろとめクリップ」といったさまざまなおもちゃが用意されている。

　ちなみに、同期間中は「ほんのハッピーセット」第7弾として、絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」と、ミニ図鑑「未確認生物　UMA図鑑」も展開される。

　なお、「マクドナルド」は「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」と呼びかけている。