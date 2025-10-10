âÔÁÛ¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄàÊ¢½Ð¤·Çú¿çá49ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢Í³½ïÀµ¤·¤¾ì½ê¤Ç¡Ä¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾ï¤Ë¿ÈÂÎ¤â¿´¤âÁÇÄ¾¡×
¸Ï»³¿åÄí±à¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯âÔÁÛ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(49)¤¬âÔÁÛÃæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµþÅÔ @komyoin ¤Ë¤Æ¡¢ÃæÄí¤ÇâÔÁÛ¤Î¤Ï¤º¤¬¿²¤Æ¤â¤¦¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»û±¡¤Î1¤Ä¤Ç1391Ç¯ÁÏ·ú¤Î¡ÖÅìÊ¡»ûÅãÆ¬¸÷ÌÀ±¡¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ï¸Ï»³¿åÄí±à¤òÁ°¤ËºÂÁµ¤ò¤·¤ÆâÔÁÛ¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ï¤ªÊ¢¤ò½Ð¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃë¿²¤Ã¤Æµ¤Ê¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¾ï¤Ë¿ÈÂÎ¤â¿´¤âÁÇÄ¾¡×¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¤Ç¤â¤°¤Ã¤¹¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£