²þÌ¾¡õ¹ßÈÄÁûÆ°¡Ä27ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¤Ò¤â¥Ó¥¥ËáÈäÏª¡ÖÊ¢¶ÚÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÈÈ¿¶Á
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Î¡Ö¤Ò¤â¾õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«(27)¤¬³¤³°¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¤Ò¤â¾õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸²Æ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏËè²ó¿·¤·¤¤²Æ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤³°ÂÚºßÃæ¤Î²èÁü¤òÊ£¿ôËçÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¡¢Á°¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈ©¤¬åºÎï¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÇÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÎï¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÊ¢¶ÚÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÝÄ·ÞÐÔÂæßÔ¡×¡ÖSTYLEÈ´·²Èþ½÷¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÄ¾ÁÊ¤·¡¢2020Ç¯8·î¤Ë¹ßÈÄ¡£21Ç¯¤Ë¡Ö¾®ÁÒÍ¥¹á¡×¤«¤é¡Ö¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡×¤Ë²þÌ¾¤·µÙ¶È¡£º£Ç¯7·î¡¢»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£