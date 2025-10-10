ドジャースは９日（日本時間１０日）の本拠地フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズの第４戦にチームは延長１１回、２―１でサヨナラ勝ち。３勝１敗とし、２年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

佐々木朗希投手（２３）は１―１の８回に３番手で登板。先頭シュワバーを９８・８マイル（約１５９キロ）のフォーシームで右飛に仕留めると、続くハーパーは８９マイル（約１４３・２キロ）のカットボールで三飛。４番のボームは１００・７マイル（約１６２キロ）のフォーシームで二ゴロと８球で終えた。

９回、１０回も三者凡退で抑え、３回を無安打無失点のパーフェクト。好救援でチームにサヨナラ勝ちを呼び込んだ。試合後は「（ストライク）ゾーンでどんどん攻めていった。シーズンで（貢献）できなかった分、残された期間で仕事はできていると思うので、そこは良かった」と振り返った。

これでポストシーズンは４試合に登板して、５回１／３を投げ、打たれた安打は１本だけ。５奪三振、無四球と無双状態だ。全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者はＸで「佐々木朗希は、ポストシーズンの試合でリリーフ投手として３イニング以上無安打を記録した初の日本人投手です」と速報すると米メディアは湧きたった。

「クラッチ・ポインツ」は「ロサンゼルス・ドジャースは木曜日、フィラデルフィア・フィリーズとの第４戦で、世界史が動き出すのを見守った。佐々木朗希投手は、日本の投手史に残る前人未到の記録を打ち立てた。これは、大谷翔平ですら成し遂げていない偉業だ」

と報道。ＬＡの新守護神への称賛が鳴りやまない。