

ミュージカル「ISSA in Paris」メインビジュアル

2026年1月に東京・日生劇場、2月に大阪・梅田芸術劇場メインホール、愛知・御園座で上演するミュージカル『ISSA in Paris』のビジュアルが完成した。

世界中で「HAIKU」として知られている日本の文学の文化の一つ、「俳句」。本作は現代と過去を交錯させながら、小林一茶の知られざる10年を大胆に描くオリジナルミュージカル。

本作の原案・作詞・作曲を担当するミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンは小林一茶の愛しいわが子を失った一切の深い悲しみ、諦めきれぬ思いを、最小限の言葉で最も深く表現している「露の世は露の世ながらさりながら」 という俳句に感銘を受け、『ISSA in Paris』 の創作を始めた。

今回解禁のメインビジュアルではシンガーソングライターISSAこと海人を演じる海宝直人が楽譜を手に持ちながら悩む姿と、俳人・小林一茶を演じる岡宮来夢が短冊と筆を手に一句を思案する姿が映し出されている。本作の舞台は現代と江戸時代の日本とパリ。それを表すように背景は浮世絵風のタッチによる富士山、桜、大波が描かれ、日本の風情を感じさせるような画になっています。また小林一茶の一句「露の世は露の世ながらさりながら」の一部が書かれた五線譜を境に、東京タワーがそびえ立つ東京の街並みとエッフェル塔がそびえ立つパリの街並みがデザインに入れ込まれている。

海宝、岡宮の他にもフランス人の振付家・ルイーズを演じる潤花、一茶がパリで出会い、革命運動にも参加しているテレーズを演じる豊原江理佳のビジュアルも解禁。

藤田俊太郎（演出）コメント

国や時空を超えて、響き合い融合する。素晴らしい表現者たちが紡ぎ出すミュージカル『ISSA in Paris』。

ビジュアル撮影を通して、プロダクションの姿が鮮烈に見えてきたことをとても嬉しく思います。

海宝直人さんは魅力溢れる覆面シンガーソングライター海人そのものです。現代を生きる時代の体現者。俳人一茶の生き方に惹かれ、俳句に敬意を持ち、一茶のことばを通して、今在るべき新しい価値観を見つけていきます。

江戸時代後期に生まれ、ちいさきものや百姓、民衆のまなざしを終生大事にし、数々の俳句を大衆のこころとして詠んだ小林一茶。その若き日弥太郎の苦悩も葛藤も、岡宮来夢さんの目の奥に既に瑞々しく、溢れていました。

海人の人生を変えるのはルイーズとの出会い。自由でありながら哲学を持ってダンスを仕事とする誇り高さ、人間力が潤花さんに宿り光輝いています。

弥太郎が出会うのは18世紀パリに生きるテレーズ。革命の時、歌や思想によって世界を変える魂。豊原江理佳さんにはその力があります。

素敵なキャスト、クリエイター、スタッフ、カンパニーと豊かな創作が始まっています。親愛なるお客様には、2026年新春を彩る世界初演作を心待ちにしていただけたらと思っています。