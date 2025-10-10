“一家全員死亡”→「お母さん、私…人を殺した」 演出＆キャスト話題の韓ドラ『完璧な家族』日本初放送＜キャラ一覧＆あらすじ＞
日本人が演出を手がけ、話題を集めた韓国ドラマ『完璧な家族』（2024年）が、KNTV／KNTV801できょう10日から日本TVで初放送される。毎週金曜の午後8時〜10時30分（2話連続）ほか、再放送あり。
【動画】『完璧な家族』「お母さん、私…人を殺した」ショッキングな予告編
「お母さん、私…人を殺した―」。同作は、完璧に見えた家族を取り巻く極上ミステリー。『世界の中心で、愛をさけぶ』などの行定勲監督が演出を担当し、人気ウェブ漫画を実写化した。
『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』で話題の両親ユン・セアとキム・ビョンチョルの再共演や、『禁婚令 ｰ朝鮮婚姻禁止令ｰ』のパク・ジュヒョンとキム・ヨンデの共演も話題となった。
パク・ジュヒョンは両親に愛されて育った1人娘のソニ、キム・ヨンデはお金持ちの1人息子ギョンホを演じる。また、INFINITE・エルことキム・ミョンスが若手刑事イ・ソンウ役で特別出演している。
予告編では「部屋で眠っていた一家全員が死亡しました」に始まり、ショッキングな展開が描かれている。
■あらすじ
優秀な弁護士ジニョク（キム・ビョンチョル）とその妻ウンジュ（ユン・セア）に、小さい頃から何不自由なく育てられた女子高校生ソニ（パク・ジュヒョン）。ジニョクは“韓国の偉人”大賞に選ばれ、妻子とともに授賞式に出席する。そんなある日、転校してきたスヨン（チェ・イェビン）との再会で全ての歯車が狂い始めていく。そして、ソニは同級生のギョンホ（キム・ヨンデ）を殺したと母親に告白し…。
演出＆脚色：行定勲（『GO』『世界の中心で、愛をさけぶ』『リボルバー・リリー』）
全12話、日本語字幕
■キャラクター
チェ・ジニョク役・キム・ビョンチョル（『ピノキオ』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』）
ソニの父。弁護士として成功し、幸せな生活を送っている。
ハ・ウンジュ役・ユン・セア（『スノー・ドロップ』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』）
ソニの母。娘と夫と幸せな家庭を築いている。娘のソニを守るためなら何でもする。
チェ・ソニ役／パク・ジュヒョン（『禁婚令〜朝鮮婚姻禁止令〜』『時速493キロの恋』）
裕福な家庭で成績優秀。完璧な人生を送っている彼女には壮絶な過去が…。
パク・ギョンホ役／キム・ヨンデ（『流れ星』『禁婚令〜朝鮮婚姻禁止令〜』）
ソニ、ヒョヌと同じ学校に通う。ソニに思いを寄せるが…。
チェ・ヒョンミン役／ユン・サンヒョン（『シークレット・ガーデン』『ショッピング王ルイ』）
ソニの家族に忍び寄る男。ソニとソニの家族との関係が徐々に明らかになっていく。
イ・スヨン役／チェ・イェビン（『ペントハウス』『ヒョンジェは美しい』）
ソニとは幼い頃、親友で転校生として久々に再会をする。親友に戻りきれない2人の過去が明らかになる。
チ・ヒョヌ役／イ・シウ（『紙の月』『生まれ変わってもよろしく』）
ソニ、ギョンホと同じ学校に通う。ギョンホとは親友。ソニに思いを寄せている。
