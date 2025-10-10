¾å¸ÍºÌ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È´ÝµµÀ½ÌÍÄÌ¤¤¡Ö¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤¬ºÇ¹â¡×¡¡°¦Ì¼¤È¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¥Á¥é¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö1811¿Í¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤¬Â£¤ë¡Ø´ÝµµÀ½ÌÍ¡¦ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î½©¡Ù¡×³«Ëë¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾å¸Í¤Ï¡Ö¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤¬ºÇ¹â¡£´Ýµµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾å¸ÍºÌ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½©Éü³è¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿8¿Í¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤ò¾Ò²ð¡£ÀéÍÕ¤ÎÌîÅÄ»º¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤È¡¢¤¢¤µ¤êÅ·¡¢³¤ÂÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤æ¤º¹á¤ê ¤¢¤µ¤êÅ·¤È³¤ÂÝ¤Î»Ý¤À¤·¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Ä«¡¢Ì¼¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾»º¡¢Ì¾Êª¤ÎÍó¤ËÀéÍÕ¡¦¾ßÌý¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£¡ØÀéÍÕ¤Ã¤Æ¾ßÌý¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤éº£¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÌ¼¤Ï¡È¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡É¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÍ¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬½ÐÂê¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë¾å¸Í¤¬²óÅú¡£¾å¸Í¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¤·¡¢¡Ö¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤«¡×¤È¸©Ì¾¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¿¦¿Íµ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾å¸ÍºÌ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½©Éü³è¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿8¿Í¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤ò¾Ò²ð¡£ÀéÍÕ¤ÎÌîÅÄ»º¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤È¡¢¤¢¤µ¤êÅ·¡¢³¤ÂÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤æ¤º¹á¤ê ¤¢¤µ¤êÅ·¤È³¤ÂÝ¤Î»Ý¤À¤·¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Ä«¡¢Ì¼¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾»º¡¢Ì¾Êª¤ÎÍó¤ËÀéÍÕ¡¦¾ßÌý¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£¡ØÀéÍÕ¤Ã¤Æ¾ßÌý¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤éº£¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÌ¼¤Ï¡È¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡É¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÍ¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬½ÐÂê¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë¾å¸Í¤¬²óÅú¡£¾å¸Í¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¿©¤·¡¢¡Ö¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤«¡×¤È¸©Ì¾¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¿¦¿Íµ»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£