【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希は９日（日本時間１０日）、本拠地でのフィリーズとの地区シリーズ（５回戦制）第４戦で八回から３番手で登板し、３回を無安打無失点に抑えた。

ドジャースは延長十一回、２―１でサヨナラ勝ち。通算３勝１敗で突破を決めた。

１点を争う試合で、佐々木が１人の走者も出さない完璧な投球を見せた。

同点に追いついた直後に八回にマウンドに上がった。先頭はナ・リーグ本塁打王のシュワーバー。前日に２本塁打を放っていた左打者に対し、１ボールからの２球目、真ん中の９８・８マイル（約１５９キロ）で右飛に仕留めた。続くリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）経験者のハーパーには低めに集め、最後はスプリットで三飛。次のボームは１００・７マイル（約１６２・１キロ）直球で二ゴロに打ち取った。

救援に配置転換になってから初めての回またぎとなった九回、さらには延長十回も続投し、いずれも三者凡退に仕留め、流れを引き寄せた。

試合前から２イニングを投げる可能性は告げられていた。「逆算して八回からかなとは思っていた。（七回裏の）同点になったタイミングで言われて、いつもより準備が少なくなってしまったけど、何とかすぐにスイッチ入れて試合に挑めた」と振り返った。

これでフィリーズとの地区シリーズは、勝利した３試合全てに登板し、１点も許さなかった。間違いなく、シリーズ突破に最も貢献した選手だった。佐々木は「本当にシーズン、何もできなかった分、少しでもチームに貢献したいという気持ちと、その中で個人としては来年につながる何か、ポストシーズンでいろいろ経験して、という思いがあった」と明かす。その上で、「今は少しずつだけど、チームのために働けているので良かった」と笑顔を見せた。

試合後のシャンパンファイト。ロバーツ監督は高らかに言った。「今夜はまず、朗希に賛辞を贈ろう」。選手たちは口々に、「ショット・フォー・ロウキ！（朗希に乾杯）」と叫び、コップを掲げた。そして、シャンパンやビールをかけ合い、強敵を破っての地区シリーズ突破とリーグ優勝決定シリーズ進出を喜んだ。