フジテレビ系新ドラマ「小さい頃は神様がいて」が９日スタート。奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）の同性カップルがネットでも反響を呼んでいる。

「小さい頃は神様がいて」は岡田恵和氏の脚本。同じマンションに住む小倉渉（北村有起哉）＆あん（仲間由紀恵）家族、永島慎一（草刈正雄）＆さとこ（阿川佐和子）夫妻、そして樋口奈央と高村志保の同性カップルが、台風の日に３階に住む小倉家に集合。それぞれの事情を告白する。

奈央と志保は高校の同級生。今は同じスーパー銭湯で働いている。以前住んでいたマンションでは、大家さんから「娘に近寄らないで」と言われたといい「男性同士のカップルのことは世の中優しくて、ただそれも漫画とかドラマの影響で美少年限定みたいな所もあるのかも知れないけど、女性同士は見たくないって言うか、そういうのあるっぽくて、警戒しちゃうところがあって」と奈央は説明。

志保も「うまく言えないけど、男の人が嫌だから女の人、と思う人もいて、全然違うというか、女の人なら誰でもいいのか？みたいな…。冗談じゃない。私は奈央のことが好き。奈央のことだけが好き」と思いの丈を打ち明ける…。

ネットではかわいらしい２人に「奈央＆志保カップルを応援していきたい」「奈央と志保、かわいいかわいい」「木１０にナチュラル百合カップル。こんな時代が来るのをずっと待ってた」「奈央ちゃんと志保ちゃんの話で涙出た」「奈央ちゃん志保ちゃん、幸せになるんだよ」「小野花梨と石井杏奈が最高に可愛かった」などの声が上がっていた。