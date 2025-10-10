JR東日本が10日、JR東の駅などで展開中の「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」キャンペーンをめぐり、「ホーム上で『柄の長い集音マイク』を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じ」たとして、発車メロディとしていたSixTONESの新曲「Shine with U」の使用を中止したと発表した。

JR東日本では、「新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えることを目的とし、人気6人組アイドルグループSixTONESを起用し『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』キャンペーンを実施します」として、10月1日から1年間の予定で、東京駅、上野駅、大宮駅でタイアップ楽曲「Shine with U」をアレンジし、発車メロディとして期間限定で使用するとしていた。

JR東日本は特設サイトで「新幹線の発車メロディの使用中止について」とのメッセージを掲載。「東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームにおける発車メロディのタイアップ楽曲変更について、短期間の実施ではありましたが、多くのお客さまから『旅行気分が高まる』『前向きな気持ちになれる』など、ご感想を多数いただき、大変ご好評をいただいておりました」と1日からの実施ながらで、好評だったと説明。

その上で「しかしながら、ホーム上で『柄の長い集音マイク』を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました。新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます。弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました」と、安全の確保のために、タイアップ曲の使用を中止することになったと発表した。

実施駅のうち「東京駅・上野駅については中止させていただきました。大宮駅についても順次中止させていただきます。楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と、締めくくっている。