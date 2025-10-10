オプロが反落、２５年１１月期利益予想を上方修正も全般相場にツレ安 オプロが反落、２５年１１月期利益予想を上方修正も全般相場にツレ安

オプロ<228A.T>が反落している。９日の取引終了後、２５年１１月期の単独業績予想について、営業利益を２億１４００万円から２億８６００万円（前期比３３．８％増）へ、純利益を１億５２００万円から１億９７００万円（同３０．９％増）へ上方修正し、これを受けて高くなる場面もあったものの、全般相場にツレ安する形で軟調な展開となっている。



帳票開発やコンサルティングなどのプロフェッショナルサービスが好調な一方、ライセンスの受注の遅れから、クラウドサービスの年額契約金額であるＡＲＲの伸長が想定を下回り、売上高は２５億８４００万円から２５億３１００万円（同２０．３％増）へ下方修正した。ただ、採用及び人件費を保守的に運用したことが奏功し、利益水準は従来予想を上回るという。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）決算は、売上高１８億６２００万円（前年同期比２０．３％増）、営業利益２億７６００万円（同５０．１％増）、純利益１億７７００万円（同４８．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS