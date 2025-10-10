国士舘大DF川原颯斗がアカデミーで6年間過ごした札幌内定「感謝と謙虚な気持ちを忘れず」
北海道コンサドーレ札幌は10日、国士舘大DF川原颯斗(22)の来季加入内定を発表した。
川原は札幌の育成組織出身。今季の関東大学リーグ1部では今月4日に決定機阻止で一発退場になった試合と翌節の出場停止試合を除いて全試合フルタイム出場の活躍で、優勝を争うチームを牽引している。クラブは「状況判断に長け、ボランチとセンターバックの両方を高いレベルでこなせる万能型選手」と紹介した。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●DF川原颯斗
(かわはら・はやと)
■生年月日
2003年10月2日(22歳)
■身長/体重
175cm/67kg
■経歴
LIV FOOTBALL CLUB U-12-札幌U-15-札幌U-18-国士舘大
■コメント
「2026年シーズンから加入することになりました国士舘大学の川原颯斗です。地元である北海道のクラブであり、中学、高校の6年間を通して育てていただいた、北海道コンサドーレ札幌でプロキャリアをスタートできることを非常に嬉しく思います」
「これまで応援し、支えてくださった友人やチームメイト、指導者の皆様、関わっていただいた全ての方々、そして家族に深く感謝しています。感謝と謙虚な気持ちを忘れず、プロ選手としての自覚と責任を持って日々努力し、北海道コンサドーレ札幌に貢献できるように精進します。ファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」
