NBAのブルズは9日（日本時間10日）、本拠地でキャバリアーズとのプレシーズンマッチに臨み、119－112で勝利した。河村勇輝は第4クォーター途中から出場し、7分14秒のプレータイムで随所に好プレーを見せた。



■短時間でも見せた存在感

ベンチ入りしていた河村に出番が訪れたのは、第4クォーター開始から4分46秒が経過した場面。7分14秒のプレータイムの中で、フリースロー4本中3得点を挙げ、さらに5リバウンド、3アシスト、1スティールを記録した。

短い出場時間ながらも、光るプレーを随所に見せた日本人ポイントガードの活躍に注目が集まった。ブルズ公式Xは「ユウキがトランジションで輝く」と投稿し、エマニュエル・ミラーへの鮮やかなアシストシーンを紹介。さらにNBA公式のフィリピン版アカウントも「ユウキ・カワムラはプレシーズン第2戦で活躍した」と称賛のコメントを寄せた。

ブルズのプレシーズン連勝に貢献した河村だが、同ポジションにはライバルがひしめいており、21日（同22日）に開幕を迎えるNBA新シーズンに向けて、引き続きアピールが求められる。



