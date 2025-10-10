女優の上戸彩（40）が10日、都内でブランドアンバサダーを務める「丸亀製麺」のイベントに出席した。

21日から47都道府県で地域色豊かな限定うどんを提供する「わがまちうどん47」がスタート。提供されるご当地うどんの写真が並ぶパネルを見た上戸は「すごーい。おいしそう。地域の食材も入っていて麺職人さんの色々なアイデアが詰まっている感じがします」と驚いていた。

ステージでは千葉、長野、兵庫の麺職人が考案したご当地うどんをプレゼンテーションする時間も。

千葉の職人から、あさりや海苔、しょうゆなど、千葉の“味”が詰まったうどんをPRされると「千葉は近いからすぐに食べに行かれるんじゃないかな。行きたいです」と前のめりになっていた。

魅力的なうどんに心を奪われていた一方、母の顔ものぞかせた。

「実は今朝、娘が47都道府県の勉強をしていたんです」と口を開くと、各都道府県の名産などを解答部分に書いていたとを説明。

「千葉のところに『しょうゆ』って書いていたので、『千葉はしょうゆなんだー』と思ったんですけど、（職人の説明を聞いて）娘はあっていました。勉強になりました」と安堵していた。