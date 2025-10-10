Photo:KEIJU TAKENAKA

GACKTが4月13日にすみだトリフォニーホールで行なったオーケストラコンサートの模様が、映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』として11月12日にリリースされることが決定した。

7月にはライブアルバム化もされた今作は、映像作品化にあたり圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を臨場感そのままにパッケージ化する。なお、本公演で指揮をした米田覚士は9月27日にフランスのブザンソンで行われた「ブザンソン国際指揮者コンクール」で優勝。かつて世界的な指揮者・小澤征爾や佐渡裕も優勝した、まさに「世界の若手指揮者の登竜門」ともいえる大会での快挙にGACKTもSNSで賛辞を贈った。

本作品の形態はDVD、Blu-ray、そして極-KIWAMI-盤の計3形態でのリリースとなる。極-KIWAMI-盤には特典映像としてGACKTオンリー・アングルが収録。GACKT専用カメラの映像で本編から抜粋された7曲を楽しむことができる。また、極-KIWAMI-盤にはポスト・カード3種が封入されるほか、ミニ・フォト・ブックレット40pも付属する。

また、12月23日には魔王シンフォニーがすみだトリフォニーホールにて再演されることも決定した。魔王自ら率いるYELLOW FRIED CHICKENzのバンド・メンバー、そして、オーケストラも前回同様「グランドフィルハーモニック東京」と共演。前回、会場に大きなどよめきを生んだフル・オーケストラ編成での黒装束と仮面着用、そして“立奏”に加え、本公演ではクラシック・コンサートとしては異例の一階席オール・スタンディングを導入する。

映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』

2025年11月12日(水)発売

DVD: UCBS-1016 ￥8,800 (TAX IN)

Blu-ray: UCXS-1006 ￥9,900 (TAX IN)

極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 ￥16,500 (TAX IN) - GACKTオンリー・アングル映像、三方背スリーヴケース、40Pフォトブックレット、ポスト・カード3種付

予約：

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONYPR ▲Blu-ray ▲DVD ▲極-KIWAMI-盤 トラックリスト：

1​. RETURNER -闇の終焉-

2​. 絵夢 -FOR MY DEAR-

3​. CUBE

4​. BLUE LAGOON -深海-

5​. REDEMPTION

6​. UNTIL THE LAST DAY

7​. BIRDCAGE

8​. LUST FOR BLOOD FOUR SEASONS

9​. 白露 -HAKURO-、暁月夜 -DAY BREAKERS-、サクラ、散ル・・・

10​. 雪月花 -THE END OF SILENCE- 11​. CLAYMORE

12​. キミが待っているから

13​. LOST ANGELS GACKT

YELLOW FRIED CHICKENz （YOHIO、MiA、HIROTO、DAICHI、HIDEHIRO）

グランドフィルハーモニック東京

指揮：米田覚士 極-KIWAMI-盤 特典映像 GACKT オンリー・アングル：

絵夢 -FOR MY DEAR-

CUBE

BLUE LAGOON -深海-

UNTIL THE LAST DAY

BIRDCAGE

雪月花 -THE END OF SILENCE-

LOST ANGELS 【購入者特典情報】

UNIVERSAL MUSIC STORE：

極-KIWAMI-盤：特製トレーディングカード3枚（全10種からランダム）

通常盤（BD、DVD）：特製トレーディングカード1枚（全10種からランダム）

★抽選で10名様にGACKT直筆サイン入りトレカプレゼント（全10種から各1名ずつ）

Amazon：

ビジュアルシート

その他CDショップ：

特製スマホサイズステッカー

※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。

※特典は数に限りがございます。

※特典付与がないお店がございます。

＜GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL＞

出演：GACKT

指揮：村上史昂管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

バンド： YELLOW FRIED CHICKENz

日時：2025年12月23日(火) 開場17:30 / 開演18:30

会場： すみだトリフォニーホール

チケット： 1F ブラックダイヤモンド席(ブラックダイヤモンド特典付)：￥100,000(税込)

1F ダイヤモンド席(ダイヤモンド特典付)：￥60,000(税込)

1F プラチナム席(プラチナム特典付)：￥35,000(税込)

1F S席：￥19,000(税込)※1F後方

2F ダイヤモンド席(ダイアモンド特典付)：￥60,000(税込)

3F A席：￥15,000(税込)

チケット発売：FC先行 [抽選]10月10日(金)12:00〜10月22日(水)23:59

以降、追って公開予定 主催：ファンタス / アーツイノベーター・ジャパン / グランドフィルハーモニック東京

協力：VENUS

運営：キョードー東京

公演サイト： https://gackt.com/contents/986813

関連リンク

◆GACKT オフィシャルサイト

◆GACKT オフィシャルＸ

◆GACKT オフィシャルInstagram

◆GACKT オフィシャルTikTok

◆GACKT オフィシャルYouTube

(c)KEIJU TAKENAKA

▲『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』初回限定盤