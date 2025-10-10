GACKT、オーケストラコンサート＜魔王シンフォニー＞を映像作品化＋12月に再演へ
GACKTが4月13日にすみだトリフォニーホールで行なったオーケストラコンサートの模様が、映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』として11月12日にリリースされることが決定した。
7月にはライブアルバム化もされた今作は、映像作品化にあたり圧巻の歌唱、豪華フル・オーケストラとの共演、そして魔王としての存在感を極限まで体現したGACKTの姿を臨場感そのままにパッケージ化する。なお、本公演で指揮をした米田覚士は9月27日にフランスのブザンソンで行われた「ブザンソン国際指揮者コンクール」で優勝。かつて世界的な指揮者・小澤征爾や佐渡裕も優勝した、まさに「世界の若手指揮者の登竜門」ともいえる大会での快挙にGACKTもSNSで賛辞を贈った。
本作品の形態はDVD、Blu-ray、そして極-KIWAMI-盤の計3形態でのリリースとなる。極-KIWAMI-盤には特典映像としてGACKTオンリー・アングルが収録。GACKT専用カメラの映像で本編から抜粋された7曲を楽しむことができる。また、極-KIWAMI-盤にはポスト・カード3種が封入されるほか、ミニ・フォト・ブックレット40pも付属する。
また、12月23日には魔王シンフォニーがすみだトリフォニーホールにて再演されることも決定した。魔王自ら率いるYELLOW FRIED CHICKENzのバンド・メンバー、そして、オーケストラも前回同様「グランドフィルハーモニック東京」と共演。前回、会場に大きなどよめきを生んだフル・オーケストラ編成での黒装束と仮面着用、そして“立奏”に加え、本公演ではクラシック・コンサートとしては異例の一階席オール・スタンディングを導入する。
映像作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』
2025年11月12日(水)発売
DVD: UCBS-1016 ￥8,800 (TAX IN)
Blu-ray: UCXS-1006 ￥9,900 (TAX IN)
極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 ￥16,500 (TAX IN) - GACKTオンリー・アングル映像、三方背スリーヴケース、40Pフォトブックレット、ポスト・カード3種付
予約：
https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONYPR
トラックリスト：
1. RETURNER -闇の終焉-
2. 絵夢 -FOR MY DEAR-
3. CUBE
4. BLUE LAGOON -深海-
5. REDEMPTION
6. UNTIL THE LAST DAY
7. BIRDCAGE
8. LUST FOR BLOOD
FOUR SEASONS
9. 白露 -HAKURO-、暁月夜 -DAY BREAKERS-、サクラ、散ル・・・
10. 雪月花 -THE END OF SILENCE-
11. CLAYMORE
12. キミが待っているから
13. LOST ANGELS
GACKT
YELLOW FRIED CHICKENz （YOHIO、MiA、HIROTO、DAICHI、HIDEHIRO）
グランドフィルハーモニック東京
指揮：米田覚士
極-KIWAMI-盤 特典映像 GACKT オンリー・アングル：
絵夢 -FOR MY DEAR-
CUBE
BLUE LAGOON -深海-
UNTIL THE LAST DAY
BIRDCAGE
雪月花 -THE END OF SILENCE-
LOST ANGELS
【購入者特典情報】
UNIVERSAL MUSIC STORE：
極-KIWAMI-盤：特製トレーディングカード3枚（全10種からランダム）
通常盤（BD、DVD）：特製トレーディングカード1枚（全10種からランダム）
★抽選で10名様にGACKT直筆サイン入りトレカプレゼント（全10種から各1名ずつ）
Amazon：
ビジュアルシート
その他CDショップ：
特製スマホサイズステッカー
※特典のお渡しは商品お届け時または店頭でのお会計時になります。
※特典は数に限りがございます。
※特典付与がないお店がございます。
＜GACKT PHILHARMONIC 2025 魔王シンフォニー THE REVIVAL＞
出演：GACKT
指揮：村上史昂管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
バンド： YELLOW FRIED CHICKENz
日時：2025年12月23日(火) 開場17:30 / 開演18:30
会場： すみだトリフォニーホール
チケット： 1F ブラックダイヤモンド席(ブラックダイヤモンド特典付)：￥100,000(税込)
1F ダイヤモンド席(ダイヤモンド特典付)：￥60,000(税込)
1F プラチナム席(プラチナム特典付)：￥35,000(税込)
1F S席：￥19,000(税込)※1F後方
2F ダイヤモンド席(ダイアモンド特典付)：￥60,000(税込)
3F A席：￥15,000(税込)
チケット発売：FC先行 [抽選]10月10日(金)12:00〜10月22日(水)23:59
以降、追って公開予定
主催：ファンタス / アーツイノベーター・ジャパン / グランドフィルハーモニック東京
協力：VENUS
運営：キョードー東京
公演サイト： https://gackt.com/contents/986813
