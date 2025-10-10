R&BバンドHALLEYが本日10月10日、最新曲「DON’T MIND」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。

リリースから1ヶ月を経てのMV公開となる同楽曲は、HALLEY史上最もファンキーでキャッチーなナンバーだ。その映像はユーモアと不思議さが融合した独特の世界観に仕上がった。

HALLEYは10月12日に大阪で開催される＜MINAMI WHEEL 2025＞へ出演するほか、11月30日には東京キネマ倶楽部にてワンマンライブ＜The Late Night Show with HALLEY & Friends＞を開催する。こちらは10人編成のスペシャルなライブを予定しているとのことだ。

■＜The Late Night Show with HALLEY & Friends＞

2025年11月30日(日) 東京・キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

▼チケット

前売:\4,500

U-20 前売:\3,000

※入場時に身分証の確認を行います。

イープラス：https://eplus.jp/halley/

Tickets from Overseas：https://eplus.tickets/halley/

