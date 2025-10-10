林芽亜里、ノースリ＆膝上ミニスカから美脚披露「スタイル抜群」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の林芽亜里が10月9日、自身のInstagramを更新。黒のノースリーブを着こなした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】林芽亜里、超ミニ丈から圧巻美脚
現在、読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ「推しの殺人」（毎週木曜よる11時59分〜）に出演中の林。同ドラマへの言及とともに、東京タワーを背景に撮影された写真を公開。スラリとした肩を見せた黒のノースリーブを着用し、美しい脚の覗く黒のミニ丈のスカートといった全身黒のシックな装いを投稿した。
この投稿に「綺麗」「スタイル抜群」「おしゃれ」「上品」「背景もステキ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
