影山優佳「美味しすぎて引いた」手料理公開「すごく豪華」「プロみたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】元日向坂46の影山優佳が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
影山は、料理のメニューを手書きで公開。「美味しすぎて引いたボロネーゼ」「牛タンとニンニクの芽オイスター炒め」「サーモンとえんがわのカルパッチョ」「さすがに浸しすぎた揚げナス」と綴り、豪華なメニューを披露。さらにボロネーゼのみでも写真を投稿をしている。
この投稿に、ファンからは「美味しすぎて引く体験したい」「すごく豪華」「プロみたい」「料理上手」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
