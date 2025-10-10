清水あいりXより

【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの清水あいりが10月9日、自身のInstagramを更新。セクシーな太ももを披露し、話題となっている。

◆清水あいり、セクシーな太もも披露


清水は「世界で最も美しい都市とも言われる街、プラハへ行ってきました」と綴り、タイトなミニスカートでしゃがむ姿を公開。ミニスカートとニーハイストッキングの間からのぞく美しい脚がチラリと見えている。

◆清水あいりの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「かわいい」「美しさが町並みとマッチしてる」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

