清水あいり、セクシー美太ももに釘付け「スタイルいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの清水あいりが10月9日、自身のInstagramを更新。セクシーな太ももを披露し、話題となっている。
【写真】清水あいり、美太ももチラ見せ
清水は「世界で最も美しい都市とも言われる街、プラハへ行ってきました」と綴り、タイトなミニスカートでしゃがむ姿を公開。ミニスカートとニーハイストッキングの間からのぞく美しい脚がチラリと見えている。
この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「かわいい」「美しさが町並みとマッチしてる」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】清水あいり、美太ももチラ見せ
◆清水あいり、セクシーな太もも披露
清水は「世界で最も美しい都市とも言われる街、プラハへ行ってきました」と綴り、タイトなミニスカートでしゃがむ姿を公開。ミニスカートとニーハイストッキングの間からのぞく美しい脚がチラリと見えている。
◆清水あいりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「かわいい」「美しさが町並みとマッチしてる」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】