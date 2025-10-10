それぞれのブランドの世界観とテクノロジーが融合！BESV(ベスビー) 特別限定コラボレーションe-Bike

次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV(ベスビー)」から、世界的ブランドとコラボレーションした特別限定モデル3種が登場。

都市、トレイル、ロード、それぞれの舞台で唯一無二の存在感を放つ特別なシリーズの予約受付が開始されています！

BESV(ベスビー) 特別限定コラボレーションe-Bike

予約受付開始日：2025年10月10日

取扱店：全国のBESV正規取扱店

BESVが、都市型サイクリスト向けブランド「CHROME」、サスペンションのトップブランド「FOX」、伝説的ホイールブランド「MAVIC」とのコラボレーションを実現。

それぞれのブランドの世界観とテクノロジーが融合した、特別なe-Bikeが3モデル同時に発表されました。

各モデルは数量限定または期間限定の完全受注生産となります。

PSA2 × CHROME Limited Edition

価格：280,000円(税込)

発売日：2025年12月末予定

限定台数：150台

予約特典：2025年11月末までの予約で、CHROME × BESVコラボ『HELIX HANDLEBAR BAG』をプレゼント

都市を駆け抜ける“自由を纏う”e-Bike。

ミリタリースペックの耐久性と機能美で世界中のストリートカルチャーから支持される「CHROME」とのコラボモデルです。

BMXスタイルカスタムが施されたマットブラックの車体に、ポートランドのシティアートワークがデザインされています。

TRS1.3 × FOX Limited Edition

価格：880,000円(税込)

発売日：2026年2月より順次納品予定

仕様：完全受注生産 (2025年12月末まで受付)

“世界最高峰のサスペンション”を宿した、プロスペックe-MTB。

サスペンションのトップブランド「FOX」のトップエンジニアが、BESVのe-MTB「TRS1.3」を専用チューニング。

プロ仕様の最上位モデル「ファクトリーシリーズ」のサスペンションや、「Race Face」のパーツをセレクトし、あらゆる地形で圧倒的な走破性を発揮します。

JR1 × MAVIC Limited Edition

価格：528,000円(税込)

発売日：2026年2月より順次納品予定

仕様：完全受注生産 (2025年12月末まで受付)

伝統と革新が融合した、BESV × MAVICのe-Roadバイク。

フランスの伝説的ホイールブランド「MAVIC」のカーボンリム技術を、最軽量クラスのe-Roadバイク「BESV JR1」に融合しました。

軽量かつ高剛性のフレームに、快適性と安定性を向上させるMAVICのカーボンリムを採用し、全てのポテンシャルがアップしています。

Japan Bike Show 2025にて実車展示

今回紹介された3つの特別限定モデルは、2025年10月15日(水)〜16日(木)に有明GYM-EX(ジメックス)で開催される「Japan Bike Show 2025」にて実車が展示されます。

実際のコラボレーションモデルを間近で見ることができる貴重な機会です。

各分野のトップブランドとのコラボレーションによって生まれた、デザイン性とパフォーマンスを極限まで高めた3台。

所有する喜びと、これまでにないライディング体験を提供してくれる特別なe-Bikeシリーズです。

BESV(ベスビー)から登場する、特別限定コラボレーションe-Bike 3モデルの紹介でした。

