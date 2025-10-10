株式会社PLANTは、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」の誕生8周年を記念して、「39(サンキュー)キャンペーン」を2週にわたって実施します。

2025年10月13日(月・祝)より、お得なキャンペーンがスタートです！

PLANT JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー) 8周年記念「39キャンペーン」

開催期間：

【第1弾】2025年10月13日(月・祝)〜10月19日(日)

【第2弾】2025年10月20日(月)〜10月26日(日)

開催店舗：JJ BURGER取扱店舗 (大玉店／黒部店／津幡店／川北店／坂井店／清水店／瑞穂店／伊賀店／高島店／木津川店／出雲店)

JJ BURGERの8周年を記念し、「39キャンペーン」を開催。

誕生当時から素材・製法にこだわり抜いた「JJバーガー」と「フライドポテト」を対象に、お得なキャンペーンが2週連続で実施されます。

キャンペーン期間中は混雑が予想されるため、事前に注文・支払いができるモバイルオーダーの利用がおすすめです。

第1弾 フライドポテト各サイズ39％増量

期間：2025年10月13日(月・祝)〜10月19日(日)

対象商品：

・フライドポテトMサイズ 210円(税込)

・フライドポテトLサイズ 300円(税込)

・フライドポテトメガサイズ 590円(税込)

キャンペーン第1弾では、「めちゃ旨ポテト」ことフライドポテトの各サイズがお値段そのままで39%増量！

北海道産じゃがいもを皮付きのまま太めにカットした、ほくほく食感がたまらない自慢のポテトです。

セット商品についているフライドポテトも増量の対象となります。

第2弾 JJバーガー(単品)39％OFF

期間：2025年10月20日(月)〜10月26日(日)

対象商品：JJバーガー(単品)

価格：通常590円(税込) → 359円(税込)

第2弾では、創業当時から変わらぬ人気の「JJバーガー」が単品価格39%OFFの特別価格で提供されます。

「国産素材」「できたて」「手作り」にこだわり、ジューシーな国産牛100％のパティを使用したボリューム満点のハンバーガーです。

※毎日数量限定、お一家族様2個までの販売となります。

JJ BURGERこだわりの味を、いつもよりお得にたっぷり楽しめる2週間。

まだ味わったことのない方も、この機会に自慢のハンバーガーとポテトを試せます。

PLANTのJJ BURGERで開催される8周年記念「39キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 対象は「JJバーガー」と「フライドポテト」！LANT JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー) 8周年記念「39キャンペーン」 appeared first on Dtimes.