地区シリーズ勝ち抜き恒例のシャンパンファイト

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後には恒例のシャンパンファイト。大谷翔平投手が“集中砲火”を浴びる姿に日本のファンから「びっちゃびちゃすぎる」と衝撃の声が上がっている。

大谷の頭上にシャンパンと、ビールの小瓶が並んだ。一斉に浴びせられる酒、酒、酒。傍らではアイアトン通訳らがいたずらっぽい笑みを浮かべている。途切れない滝のようなアルコールに大谷も思わず「ヤバい今の。ヤバい」と漏らした。

MLB公式のXが「ドジャースのクラブハウスではボトルが抜かれています」と題して公開したこの場面には、日本のファンからも「シャンパンの滝wwww」「びっちゃびちゃすぎる」「皮膚からアルコール」と驚きのコメントが並んでいた。

大谷はこのシリーズ、投手としては4日（同5日）の第1戦に先発し6回3失点と好投したものの、打者としては18打数1安打で打率.056と苦しんでいた。リーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）から行われる。



（THE ANSWER編集部）