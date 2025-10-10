地区シリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は、8回からマウンドに上がり、3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露。試合後のシャンパンファイトで盛大な祝福を受けた場面に「これじゃ誰か分からん」などと、ネット上で反響が広がっている。

佐々木は1-1で迎えた8回からマウンドへ。先頭のシュワーバーを右飛に抑え、続くハーパーは三飛、ボームをニゴロに抑えて1回無安打無失点に抑えた。9回も続投。先頭マーシュをニゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三飛に打ち取った。さらに延長10回のマウンドへ。カステヤノスを三ゴロ、ストットを空振り三振、ターナーを右直に仕留めると、チームは延長11回にサヨナラ勝ちを収めた。

ドジャース公式Xは、地区シリーズ突破を決めた選手、スタッフによるシャンパンファイトの場面を公開。佐々木はチームメートから盛大な祝福を受け、頭から“美酒”を浴びると泡で真っ白に。誰だか判別がつかない状態の1枚に、日本人ファンの間で笑劇の反応が広がっていた。

「最高すぎる」

「誰かわからんくなっとるw」

「めちゃくちゃいい写真」

「これじゃ誰か分からん」

「もう滝じゃん笑」

「凄いw」

「歓迎され過ぎ笑」

佐々木は4日（同5日）の敵地フィリーズとの地区シリーズ第1戦で1回1安打無失点1奪三振。日米通じて初セーブを記録。さらに6日（同7日）の第2戦では9回2死一、三塁で登板し、2試合連続セーブをマークするなど、抜群のピッチングで評価が上昇。米専門メディア「ドジャース・ネーション」が公式YouTubeで公開した試合後会見で、ロバーツ監督は「チームへの貢献は言葉で言い尽くせないほどだ」と手放しで称えた。



（THE ANSWER編集部）