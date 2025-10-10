見知らぬ女性がいきなり「もう一人産まないと。兄弟がいないなんて可哀想」カチンときた私。思わず！？

自分の価値観を押し付けてくる人は、少なからずいるようです。

筆者の知人は子どもと歩いているときに見知らぬ女性から声をかけられ、嫌な思いをしたとのこと。その時のお話をご紹介します。

「子ども、もう1人産みなさい」

少なくとも、私の言葉はその女性に一石を投じたように思えました。

それぞれの家庭の形や事情があります。もっと優しい価値観が広がってほしいですね。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。