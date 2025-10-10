お馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃ6種類！マクドナルド ハッピーセット「トムとジェリー」
マクドナルのハッピーセットに、世界中で愛され2025年に誕生から85周年を迎えた『トムとジェリー』が登場！
『トムとジェリー』でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃ6種類がラインナップされます☆
マクドナルド ハッピーセット「トムとジェリー」
販売期間 ：2025年10月17日(金)〜約4週間(予定)
第1弾：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)全3種類
第2弾：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)全3種類
第3弾：2025年10月31日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
販売店舗：全国のマクドナルド店舗
※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了します。その場合は代わりのおもちゃ等が提供されます
※おもちゃは選べません
※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量のご注文も遠慮ください
世界中で愛され今年誕生から85周年を迎えた、ワーナー・ブラザースのアニメ『トムとジェリー』でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃが登場ですマクドナルドの「ハッピーセット」に登場。
『トムとジェリー』の世界観を表現した、カートを手で転がして動かす遊びや、テーブルゲームが楽しめる全6種類がラインナップされます。
「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育みます。
また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」で、カードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」で、どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びが楽しめるのもポイント。
「トム」と「ジェリー」が追いかけっこをするアニメの世界を想像しながら、おもちゃを動かして遊べます☆
ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾
販売期間：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)
種類：全3種類
10月17日より販売が開始される『トムとジェリー』のおもちゃ第1弾。
お馴染みの名コンビ「トム」と「ジェリー」はもちろん、さくってかわいいネズミ「タフィー」も登場します☆
スポーツカーでゴー！タフィー
下にローラーが付いており、手転がしで遊べる「スポーツカーでゴー！タフィー」
「タフィー」の首の向きを変えて、手で押すと首が傾いている方向へ進みます。
ジェリーとえあわせゲーム(ジェリーとしんけいすいじゃく)
12枚のチーズのカードの中から、同じ絵のペアを集めて遊べる「ジェリーとえあわせゲーム」
手札の枚数が最も多い人が勝ちです。
「ジェリー」のお顔をデザインしたケース付き☆
しわくちゃになっちゃった！トム
「しわくちゃになっちゃった！トム」は、アニメの有名なワンシーンをモチーフにした「トム」のおもちゃ。
下にローラーが付いており、手転がしで遊べます。
ハッピーセット「トムとジェリー」第2弾
販売期間：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)
種類：全3種類
10月24日かからの第2弾として、全3種類のおもちゃがラインナップ。
バランスゲームや三目並べ、手転がしで遊べるおもちゃからいずれか1つがもらえます。
ジェリーとバランスゲーム
バランスゲーム遊びができる「ジェリーとバランスゲーム」
三角と四角の形をしたチーズのカードを交互に並べて挑戦するゲームです。
ジェリーとさんもくならべ
イチゴかチーズのコマを選び、先攻、後攻と交互に空いたマスに埋めていく「ジェリーとさんもくならべ」
先に縦、横、斜めのいずれか1列に自分のコマ3個のマークを並べた人が勝ちです。
うきわでスーイスイ！トム
浮き輪に乗る「トム」をデザインした「うきわでスーイスイ！トム」
下にローラーが付いており、手転がしで遊べます。
ハッピーセット「トムとジェリー」第3弾
販売開始日：2025年10月31日(金)〜
第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つもらえます。
「トム」と「ジェリー」コンビのドタバタ劇がおうちでも楽しめるグッズばかりです。
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります
※おもちゃは選べません
「トム」と「ジェリー」はもちろん、「タフィー」もデザインされた、家族で楽しめるおもちゃ。
マクドナルドのハッピーセット「トムとジェリー」は、2025年10月17日より販売開始です☆
