マクドナルのハッピーセットに、世界中で愛され2025年に誕生から85周年を迎えた『トムとジェリー』が登場！

『トムとジェリー』でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃ6種類がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「トムとジェリー」

販売期間 ：2025年10月17日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)全3種類

第2弾：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)全3種類

第3弾：2025年10月31日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

販売店舗：全国のマクドナルド店舗

※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了します。その場合は代わりのおもちゃ等が提供されます

※おもちゃは選べません

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量のご注文も遠慮ください

世界中で愛され今年誕生から85周年を迎えた、ワーナー・ブラザースのアニメ『トムとジェリー』でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃが登場ですマクドナルドの「ハッピーセット」に登場。

『トムとジェリー』の世界観を表現した、カートを手で転がして動かす遊びや、テーブルゲームが楽しめる全6種類がラインナップされます。

「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育みます。

また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」で、カードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」で、どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びが楽しめるのもポイント。

「トム」と「ジェリー」が追いかけっこをするアニメの世界を想像しながら、おもちゃを動かして遊べます☆

ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾

販売期間：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)

種類：全3種類

10月17日より販売が開始される『トムとジェリー』のおもちゃ第1弾。

お馴染みの名コンビ「トム」と「ジェリー」はもちろん、さくってかわいいネズミ「タフィー」も登場します☆

スポーツカーでゴー！タフィー

下にローラーが付いており、手転がしで遊べる「スポーツカーでゴー！タフィー」

「タフィー」の首の向きを変えて、手で押すと首が傾いている方向へ進みます。

ジェリーとえあわせゲーム(ジェリーとしんけいすいじゃく)

12枚のチーズのカードの中から、同じ絵のペアを集めて遊べる「ジェリーとえあわせゲーム」

手札の枚数が最も多い人が勝ちです。

「ジェリー」のお顔をデザインしたケース付き☆

しわくちゃになっちゃった！トム

「しわくちゃになっちゃった！トム」は、アニメの有名なワンシーンをモチーフにした「トム」のおもちゃ。

下にローラーが付いており、手転がしで遊べます。

ハッピーセット「トムとジェリー」第2弾

販売期間：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)

種類：全3種類

10月24日かからの第2弾として、全3種類のおもちゃがラインナップ。

バランスゲームや三目並べ、手転がしで遊べるおもちゃからいずれか1つがもらえます。

ジェリーとバランスゲーム

バランスゲーム遊びができる「ジェリーとバランスゲーム」

三角と四角の形をしたチーズのカードを交互に並べて挑戦するゲームです。

ジェリーとさんもくならべ

イチゴかチーズのコマを選び、先攻、後攻と交互に空いたマスに埋めていく「ジェリーとさんもくならべ」

先に縦、横、斜めのいずれか1列に自分のコマ3個のマークを並べた人が勝ちです。

うきわでスーイスイ！トム

浮き輪に乗る「トム」をデザインした「うきわでスーイスイ！トム」

下にローラーが付いており、手転がしで遊べます。

ハッピーセット「トムとジェリー」第3弾

販売開始日：2025年10月31日(金)〜

第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つもらえます。

「トム」と「ジェリー」コンビのドタバタ劇がおうちでも楽しめるグッズばかりです。

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります

※おもちゃは選べません

「トム」と「ジェリー」はもちろん、「タフィー」もデザインされた、家族で楽しめるおもちゃ。

マクドナルドのハッピーセット「トムとジェリー」は、2025年10月17日より販売開始です☆

