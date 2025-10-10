PLANT Payでの支払いで本体価格の10％が還元！PLANT「特別シニア感謝デー」

株式会社PLANTは、年金支給日である2025年10月15日(水)に、「特別シニア感謝デー」をPLANT全店にて1日限定で開催します。

満60歳以上のお客様を対象に、PLANT Payでのお支払いで本体価格の10％が還元されるお得なキャンペーンです。

PLANT「特別シニア感謝デー」

開催日：2025年10月15日(水)

対象店舗：SUPER CENTER PLANT全店

内容：満60歳以上の方がPLANT Payでお支払いいただくと、本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで還元

地域のシニア世代への感謝と応援の気持ちを込めて開催される「特別シニア感謝デー」

物価上昇が続く中、生活のよりどころとなる「最強の生活インフラ」を目指すPLANTが、シニア世代を支える施策として実施します。

対象となるのは、2025年12月31日までに60歳を迎える方。

PLANT Payの会員登録時に生年月日を登録していれば、キャンペーンは自動で適用されます。

キャンペーン注意事項

本キャンペーンの1日あたりの還元上限は30,000円分までとなります。

還元はお買い物された翌日の午前中までに、使用期限2ヶ月のPLANT Pay限定ボーナスとして進呈されます。

キャンペーンの適用には、お買い物当日の22時までにPLANT Payの会員登録が必要です。

お酒やたばこ、金券など一部対象外の商品がありますのでご注意ください。

年金支給日に合わせて開催される、シニア世代にとって非常にお得な1日限定のキャンペーン。

食料品や日用品など、毎日のお買い物が10%還元になるこの機会を利用できます。

PLANTで開催される「特別シニア感謝デー」の紹介でした。

