“常夏の島”ハワイは、芸能人がよく訪れることでも知られる大人気の海外旅行先。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、PUA ALLY(プアアリ)と共同で、全国の男女1000人を対象に「ハワイアンジュエリーが似合うと思う女性芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を発表した。



【調査結果】華やかでエキゾチック…南国の風がよく似合います

同率の第5位に北川景子(39)とアンミカ(53)がランクイン。北川には「何をつけても似合う(30代女性)」「上品さと奥ゆかしさがあるから(40代女性)」「清楚で品があり美人で、ジュエリーが引き立つ(60代男性)」、アンミカには「華やかな印象なのでゴージャスなデザインが似合うと思う(30代女性)」「あの明るく派手な雰囲気はピッタリ似合うと思います(60代男性)」といった声が寄せられた。



第4位は森泉(42)。「やはりハーフだしスタイルバツグンで憧れのトップモデルだなあと感じています(40代女性)」「見た目が華やかでハワイの陽気さと合うので(40代女性)」「色黒とスタイルの良さ(60代男性)」など、イタリア系アメリカ人の母と日本人の父をもつルーツや、抜群のスタイル、明るい性格が、ハワイアンジュエリーのイメージと結びついたようだ。



第3位は綾瀬はるか(40)。「ハワイの暑さに負けない白さ、ジュエリーをまとってもその輝きに負けない美しさをお持ちなので(50代男性)」「健康的なイメージがあるから(60代女性)」「素朴で透明感のある雰囲気だから(60代男性)」「笑顔が一番似合うと思うので(60代女性)」など、「白さ」や「透明感」といった肌の美しさが、ハワイアンジュエリーの輝きを一層引き立てると感じている回答が多く見られた。



第2位はローラ(35)。「現地の人みたいな雰囲気がある(30代男性)」「キレイに日焼けしてるし、雰囲気も明るいから似合いそう(40代女性)」「南国っぽいイメージのルックスなので(50代女性)」「ファッションセンスと自然体なライフスタイルがハワイアンジュエリーの雰囲気とマッチしてる(60代男性)」など、「顔立ち」や「雰囲気」がハワイアンジュエリーに合うと多数のコメントが寄せられ、健康的な肌の色とジュエリーの相性の良さを挙げる意見が目立った。



第1位はすみれ(35)。「日本人離れしていて、すごく似合いそう(40代女性)」「ハワイで過ごしている印象が強いためジュエリーの似合う見せ方が出来そう(50代男性)」「ハワイで育ったから。雰囲気もエキゾチック(50代女性)」「こんがりとした肌色に似合いそう(60代女性)」など、「ハワイ育ち」「ハワイ在住」という経歴やライフスタイルに関するコメントが多く見られた。現地で生活しているイメージが定着し、健康的な美しさやエキゾチックな雰囲気が、ハワイアンジュエリーと完璧にマッチすると感じている回答が多かった。



（よろず～ニュース調査班）