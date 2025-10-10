「香春神社」など、町の自然や歴史を感じられる名所へのアクセス良好！HOTEL R9 The Yard 田川香春

株式会社デベロップは、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 田川香春」を福岡県田川郡香春町にオープンします。

全国で117店舗目となる「HOTEL R9 The Yard」シリーズのホテルで、開業予定日は2025年11月7日(金)です。

HOTEL R9 The Yard 田川香春

オープン日：2025年11月7日(金)予定

予約受付開始日：2025年10月31日(金)15:00予定

施設場所：福岡県田川郡香春町香春1085-1

アクセス：【車】東九州自動車道「行橋IC」より車で約20分／【電車】JR日田彦山線「一本松駅」より徒歩約18分

客室数：43室 (ダブルルーム37室／ツインルーム6室)

宿泊料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜

福岡県内で6店舗目の出店となるコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 田川香春」

国道201号沿いに位置し、周辺には工場や産業団地が点在するため、ビジネスでの利用に最適です。

また、「香春岳」や「香春神社」など、町の自然や歴史を感じられる名所へのアクセスも良く、レジャーの宿泊拠点としても活用できます。

斬新な外観と上質な空間を持ち合わせた独立客室は、隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れているのが特長です。

客室タイプ

客室は「ダブルルーム」と「ツインルーム」の2種類。

13m2の室内には、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備え、シンプルながら高い快適性を実現しています。

ダブルルーム

定員：2名

広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜

ツインルーム

定員：2名

広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜

災害時には避難所になる「レスキューホテル」

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、平時はホテルとして運営し、有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設して避難施設などになる「レスキューホテル」としての役割を担います。

「HOTEL R9 The Yard 田川香春」も、開業に先立ち香春町と災害協定を締結。

災害など有事の際には、プライバシーが確保された客室を避難所として提供し、地域に貢献するフェーズフリーのホテルです。

普段は快適なプライベート空間を提供するホテルとして、災害時には地域を守る避難所として活躍するコンテナホテル。

ビジネスやレジャーの新しい拠点として、また防災という観点からも注目の宿泊施設です。

福岡県田川郡香春町にオープンする「HOTEL R9 The Yard 田川香春」の紹介でした。

