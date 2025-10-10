キャラクターケーキなどバラエティ豊かなラインナップ！PLANT 2025年クリスマスケーキ・パーティーフーズ予約

株式会社PLANTは、2025年10月10日(金)よりSUPER CENTER PLANT全店およびPLANT公式ホームページにて、クリスマスケーキ・アイス、パーティーフーズの予約受付を開始しました。

ご家族や大切な人たちと過ごす特別なクリスマスを彩る、バラエティ豊かなラインナップです！

PLANT 2025年クリスマスケーキ・パーティーフーズ予約

予約受付期間：2025年10月10日(金)〜 ※商品により締切日が異なります

予約受付場所：SUPER CENTER PLANT全店、PLANT公式ホームページ

PLANTが2025年のクリスマスに向けて、クリスマスケーキやパーティーフーズの予約受付をスタート。

PLANTオリジナルケーキをはじめ、有名店・シェフ監修のプレミアムケーキ、有名メーカーのケーキ、キャラクターケーキなど、幅広い世代に喜ばれる商品が種類豊富に揃っています。

PLANTオリジナルケーキ「プレミアム苺生スペシャル５号」

PLANTオリジナルケーキの中でも特におすすめなのが、「プレミアム苺生スペシャル５号」

北海道産牛乳を100％使用した乳脂肪分45％の濃厚な生クリームをふんだんに使用し、大粒の苺をトッピング。

側面にも苺のスライスを贅沢にあしらった、苺感たっぷりのプレミアムなケーキです。

PLANTオリジナルケーキは数量限定のため、早めの予約がおすすめです。

有名店・メーカーのクリスマスケーキ

有名店や人気シェフ、パティシエが監修したプレミアムなケーキもラインナップ。

本格的な味わいを家庭で楽しむことができます。

そのほか、おなじみの有名メーカーのケーキや、子どもに人気のキャラクターケーキなども種類豊富に取り揃えられています。

2つの嬉しい予約特典

期間中に予約した方には、お得な特典が用意されています。

パンフレット掲載商品をPLANT Payで支払うと、予約商品の本体価格の5％分のPLANT Pay限定ボーナスが還元されます。

さらに、クリスマスケーキ・アイスを予約すると、ソフトドリンクが1本もらえる嬉しい特典付きです。

特別なクリスマスを華やかに演出する、こだわりのケーキが勢ぞろい。

お得な特典付きのこの機会に、お気に入りのクリスマスケーキを予約できます。

PLANTの2025年クリスマスケーキ・パーティーフーズ予約の紹介でした。

