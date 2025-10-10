「ナルミヤ」POP UPが関西初上陸！ルクア大阪限定の“たこやきアクリルキーホルダー”はマストでcheck
「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」を率いるナルミヤキャラクターズのポップアップショップが、関西に初上陸！
平成女児必見のイベントが、10月22日（水）〜11月3日（月・祝）の間、ルクア大阪にて開催されます。
ここでしかゲットできない限定グッズや人気のアイテムが、複数お目見えしますよ。
「ナルミヤキャラクターズ」のPOP UPが関西初上陸！inルクア大阪
2025年9月、東京・ルミネエスト新宿にフラッグシップショップ「ナルミヤハッピーパーク」がオープンするなど、話題のナルミヤキャラクターズ。
平成女児の心をくすぐるグッズの数々は、つい集めたくなるかわいさですよね。
そんなナルミヤキャラクターズの記念すべき関西初ポップアップは、見逃し厳禁ですよ。
ルクア大阪限定グッズはキーホルダーとステッカー
ルクア大阪限定のグッズは、マストでチェックして。
「たこやきアクリルキーホルダー」（税込660円）は、キャラたちがたこ焼きの被り物をしていて、ご当地感たっぷりです。
「たこやきステッカー」（税込550円）は、アニマル柄とたこ焼きのコンビが関西ならではで、とってもかわいい！
どちらも全種類コンプリートしたくなっちゃう予感です。
ナルミヤハッピーパークで人気のチャームもお目見え
ナルミヤハッピーパークで販売されている、人気アイテムもお目見え。
「シルバーぬいぐるみチャーム」（税込3300円）は、ナカムラくん・ベリエちゃん・ブルーベリエちゃん・デビリーちゃんがそろいます。
光沢感のあるモノクロのキャラたちって、ちょっと珍しいですよね。
「3Dラバーキーチャーム」（税込1320円）には、ナカムラくん・ミントくん・ベリエちゃん・ブルーベリエちゃん・デビリーちゃんがラインナップするようですよ。
「キャラ総柄ランチバッグ」（税込3300円）と「メッセージカード」（税込440円）は、ルクア大阪で初お披露目のアイテム。
お手頃価格のメッセージカードは、スタンプが押されたようなメモ帳デザインが、なんだか懐かしい雰囲気です。
ナルミヤキャラクターズの関西初ポップアップがアツい！
ポップアップで税込5000円以上のお買い物をすると、1会計につき1枚、ナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパーがついてきます。
まだナルミヤハッピーパークに行けていない人も、気になるグッズをゲットできるチャンス！
ルクア大阪で行われるナルミヤキャラクターズのポップアップに、ぜひ足を運んでみてくださいね。
ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP
場所：ルクア 9F LUCUAホール（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）
期間：2025年10月22日（水）〜11月3日（月・祝）
営業時間：10:30〜20:30
※入場方法は10月15日（水）にナルミヤキャラクターズ各キャラクター公式X・Instagram、ルクア大阪HPにて公開
ルクア大阪公式HP
https://www.lucua.jp/
参照元：JR西日本SC開発株式会社 プレスリリース
平成女児必見のイベントが、10月22日（水）〜11月3日（月・祝）の間、ルクア大阪にて開催されます。
ここでしかゲットできない限定グッズや人気のアイテムが、複数お目見えしますよ。
「ナルミヤキャラクターズ」のPOP UPが関西初上陸！inルクア大阪
2025年9月、東京・ルミネエスト新宿にフラッグシップショップ「ナルミヤハッピーパーク」がオープンするなど、話題のナルミヤキャラクターズ。
平成女児の心をくすぐるグッズの数々は、つい集めたくなるかわいさですよね。
そんなナルミヤキャラクターズの記念すべき関西初ポップアップは、見逃し厳禁ですよ。
ルクア大阪限定グッズはキーホルダーとステッカー
ルクア大阪限定のグッズは、マストでチェックして。
「たこやきアクリルキーホルダー」（税込660円）は、キャラたちがたこ焼きの被り物をしていて、ご当地感たっぷりです。
「たこやきステッカー」（税込550円）は、アニマル柄とたこ焼きのコンビが関西ならではで、とってもかわいい！
どちらも全種類コンプリートしたくなっちゃう予感です。
ナルミヤハッピーパークで人気のチャームもお目見え
ナルミヤハッピーパークで販売されている、人気アイテムもお目見え。
「シルバーぬいぐるみチャーム」（税込3300円）は、ナカムラくん・ベリエちゃん・ブルーベリエちゃん・デビリーちゃんがそろいます。
光沢感のあるモノクロのキャラたちって、ちょっと珍しいですよね。
「3Dラバーキーチャーム」（税込1320円）には、ナカムラくん・ミントくん・ベリエちゃん・ブルーベリエちゃん・デビリーちゃんがラインナップするようですよ。
「キャラ総柄ランチバッグ」（税込3300円）と「メッセージカード」（税込440円）は、ルクア大阪で初お披露目のアイテム。
お手頃価格のメッセージカードは、スタンプが押されたようなメモ帳デザインが、なんだか懐かしい雰囲気です。
ナルミヤキャラクターズの関西初ポップアップがアツい！
ポップアップで税込5000円以上のお買い物をすると、1会計につき1枚、ナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパーがついてきます。
まだナルミヤハッピーパークに行けていない人も、気になるグッズをゲットできるチャンス！
ルクア大阪で行われるナルミヤキャラクターズのポップアップに、ぜひ足を運んでみてくださいね。
ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP
場所：ルクア 9F LUCUAホール（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）
期間：2025年10月22日（水）〜11月3日（月・祝）
営業時間：10:30〜20:30
※入場方法は10月15日（水）にナルミヤキャラクターズ各キャラクター公式X・Instagram、ルクア大阪HPにて公開
ルクア大阪公式HP
https://www.lucua.jp/
参照元：JR西日本SC開発株式会社 プレスリリース