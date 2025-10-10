台風22号が八丈島を直撃した。9日明け方には線状降水帯が発生し、50mを超える暴風が吹き荒れた。八丈島には大きな被害が出ており、東京都は海上自衛隊の災害派遣を要請した。

【映像】屋根が…ない 台風22号の爪痕

一夜明け、現地はどのような状況なのか？ 八丈島在住の雑貨屋「ラミ」店主に話を聞いた。

━━今の天気・雨・風の状況は？

「今は穏やかで、青空が見えている。9日午後には青空が見られた」

━━暴風雨が吹き荒れた時の状況は？

「うちには猫がいるため避難所には行かず自宅で待機していた。朝方電気がついたり消えたりし始めて停電した。外はゴーという音が大きかった。うちはコンクリートの作りなので雨の音はそれほどしなかったが、風の音はずっとすごい勢いだった。八丈島はかなり雨風が強いところだが、今まで聞いたことがないようなレベルの音がずっとした。コンクリートの建物でも家が揺れるような、建具がガタガタするような初めての経験だった」

━━恐怖は感じたか？

「さすがに建物は飛ばなくても、窓がやられると怖いなと思い、3匹いる猫も同じ部屋に連れてきた」

━━台風接近に際して対策はしていたか？

「飛びそうなもの片付け、雨戸を閉めた。主人が東京に行っていて不在だったが、もし主人がいればロープをかけるなどもできただろう」

━━雑貨店に被害はなかったか？

「建物自体は大丈夫だったが、倉庫の屋根が吹き飛んで完全に水浸しになってしまった。隣の空き家は屋根が丸ごと吹き飛んでしまって、その一部がうちの庭に落ちていたようで夜中にガガガガガという金属音が鳴り響いて、怖かった」

━━今最も大変なことは？

「電気も水道もネット回線もない状態になっていることだ」

━━情報収集の方法は？

「防災無線のみだ。だが電気と水道がつながっている友達が訪ねてきてくれて、情報を伝えてくれて『何かあったら来てね』と声をかけてくれた」

━━東京都が海上自衛隊の災害派遣要請をしたが、給水や充電など支援は今届いているか？

「その情報も今初めて聞いた。うちは電気水道両方ダメなので、トイレで困り、キャンプ場などのトイレを借りに行っている。水道も、キャンプ場に汲みにきている方がいるようだ。おそらく、まだ島民に情報が行き渡っていないようだ」

━━食料品は確保できているか？

「うちに関しては今私と猫だけなので、自分たちの食べる分は先に買いだめていたので大丈夫だが、電気が使えなくなると保存ができない。スーパーなども今は電気がきていないので、生鮮食品が入ってきてもどうしようもないのでは」

━━電気の復旧に関する情報は入っているか？

「友達経由で『もう少しかかりそう』としか聞いていない」

（ニュース企画／ABEMA）



