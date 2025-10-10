置き場所に困らない省スペースこたつ！ユアサプライムス 円形パーソナルこたつ「シロナ」「ニコロ」
ユアサプライムスから、幅67cmの円形こたつ「シロナ」と「ニコロ」が登場。
「ミニマル志向」や「ひとり時間の重視」といった価値観にマッチする2デザインが、2025年10月中旬より全国の家電量販店、自社オンラインストアなどで順次発売されます。
ユアサプライムス 円形パーソナルこたつ「シロナ」「ニコロ」
希望小売価格：17,800円(税込)〜19,800円(税込)
発売日：2025年10月中旬より順次
販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com 他
一人暮らしや二人暮らし世帯の増加を受け、「置き場所に困らない省スペースこたつ」として開発された円形パーソナルこたつ。
幅67cmというコンパクト設計で、小さなお部屋でも圧迫感を与えず、空間を広く感じさせるのが特長です。
円形のデザインは部屋に柔らかい雰囲気を与え、角がないため移動もしやすく、インテリアとの調和性も高い仕上がりになっています。
冬の暖房器具としてだけでなく、年間を通してデザイン性の高いテーブルとしても使用できます。
円形パーソナルこたつ「シロナ」
大理石調天板と細い丸脚が、シンプルながらも洗練された印象を与える「シロナ」
ホワイトマーブルカラーの天板は、ブランケットの柄や素材を変えることで、クールにもフェミニンにも表情を変え、季節や気分に合わせてアレンジを楽しめます。
200WのU字石英管ヒーターを採用し、1時間あたりの電気代は強で約2.5円と省エネ設計です。
【商品仕様】
商品名：シロナ
型番：シロナR67G(WMA)
希望小売価格：19,800円(税込)
カラー：ホワイトマーブル(WMA)
サイズ(約)：直径67×高さ38cm
ヒーター種類：U字石英管 200W
電気代(1時間)：強／約2.5円、弱／約1.2円
円形パーソナルこたつ「ニコロ」
落ち着きのあるブラウン木目調天板の「ニコロ」は、よりナチュラルな空間にマッチします。
脚はフラット設計で足を入れやすく、テーブルとしての使いやすさも考慮されたデザインです。
300Wタイプのヒーターを搭載し、省エネ性と快適性を兼ね備えています。
【商品仕様】
商品名：ニコロ
型番：ニコロR67E(BR)
希望小売価格：17,800円(税込)
カラー：ブラウン(BR)
サイズ(約)：直径67×高さ39cm
ヒーター種類：石英管 300W
電気代(1時間)：強／約3.5円、弱／約1.5円
コンパクトながら確かなぬくもりで、賢く電気代を節約できるパーソナルこたつ。
デザイン性の高いテーブルとして一年中使えるので、物を増やしたくない方にもおすすめです。
ユアサプライムスから発売される円形パーソナルこたつ「シロナ」と「ニコロ」の紹介でした。
