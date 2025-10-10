「ナ・リーグ・地区シリーズ、カブス６−０ブルワーズ」（９日、シカゴ）

カブスが投打がっちりかみ合って大勝。敵地での連敗で崖っぷちに追い込まれたが、本拠地に戻って２連勝で２勝２敗とし、地区シリーズ突破へ逆王手をかけた。第５戦は日本時間１２日にミルウォーキーで行われる。

初回にポストシーズンここまで不調だった５番ハップの３ランで先制すると、六回にはルーキー・ショウの適時打で追加点。七回にもタッカーのソロでさらに１点を追加した。八回にもブッシュの本塁打で加点。３本塁打で圧倒した。

投げては先発のボイドが５回途中２安打無失点６奪三振で試合を作ると、その後も継投陣が無失点で完封リレーを完成させた。

「４番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手は七回の第４打席で三塁への内野安打で３戦連続安打を記録。５打数１安打だった。

この日、ドジャースがフィリーズを３勝１敗で下し、先にリーグ優勝決定シリーズ進出が決定。鈴木、今永昇太が所属するカブスが、大谷翔平らが待つリーグ頂上決戦に駒を進められるかに注目が集まる。