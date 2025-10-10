「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手が６回無失点で見事に先発の役割を果たした。試合後、ロバーツ監督は「三回の終わりから四回にかけて」脚にけいれんの症状が出ていたことを明かした。

６回８３球での降板となったグラスノー。指揮官は脚にけいれんの症状が出ていた中で「できるだけ気にしないようにした。投球には影響しなかったと思う」と説明。昨年は故障でポストシーズンに一度も投げることができなかった。それだけに右腕は「ずっと夢見てきたことだった」とフィリーズ打線を抑えることだけに集中した。

初回のピンチを切り抜けると、勢いに乗った。６回までスコアボードにゼロを並べた。前夜、完全に目覚めたフィリーズ打線を沈黙させ、サヨナラ勝ちを呼び込む起点となった。

「ポストシーズンの大事な試合で投げることができた。本当に最高の気分だ」とグラスノー。スタンドには婚約者のメーガンさんも駆けつけて応援。試合前にはスミス夫人とバッテリーでの２ショットを撮影していた。試合後のグラウンドでは喜びあうグラスノーとメーガンさんの姿もあった。