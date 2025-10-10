木下優樹菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/10】元タレントの木下優樹菜が10月9日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。

【写真】木下優樹菜「美味しそう」「豪華」手料理一挙公開

◆木下優樹菜、様々な手料理を公開


木下は「身を養う御膳（みをやしなうごぜん）」と投稿し、おでんやチキンカツ、肉じゃがなどの手料理を写真や動画で公開。調理中の様子や、お皿に盛り付けられた料理など、様々な写真が投稿されている。

◆木下優樹菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「豪華」「娘さんたちうれしいですね」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部

