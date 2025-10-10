SixTONESとコラボの新幹線発車メロディ中止「安全面での懸念が生じました」【発表全文】
【モデルプレス＝2025/10/10】SixTONESとJR東日本グループがコラボレーションした、新幹線の発車メロディの施策が中止されることが10日に分かった。JR東日本グループ公式サイトで発表された。
【写真】田中樹「メロすぎる」と話題の兄弟ショット
JR東日本グループは1日より、SixTONESを起用した「Enjoy！ SixTONES, Enjoy！ ShinKANSEN.」キャンペーンを実施し、さまざまな施策を展開。その一環でCMのために書き下ろされたSixTONESの楽曲「Shine with U」を発車メロディにアレンジして、東京・上野・大宮の新幹線ホームで使用していた。
公式サイトではコラボレーションの反響に感謝し「しかしながら、ホーム上で『柄の長い集音マイク』を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました」と報告。「新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます」と伝えた。
「弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました。東京駅・上野駅については中止させていただきました。大宮駅についても順次中止させていただきます」と苦渋の決断を発表。「楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」とつづっている。（modelpress編集部）
新幹線の発車メロディの
使用中止について
東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームにおける発車メロディのタイアップ楽曲変更について、短期間の実施ではありましたが、多くのお客さまから「旅行気分が高まる」「前向きな気持ちになれる」など、ご感想を多数いただき、大変ご好評をいただいておりました。
しかしながら、ホーム上で「柄の長い集音マイク」を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました。新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます。
弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました。東京駅・上野駅については中止させていただきました。大宮駅についても順次中止させていただきます。楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。
【Not Sponsored 記事】
【写真】田中樹「メロすぎる」と話題の兄弟ショット
◆SixTONESとコラボの新幹線発車メロディ中止
JR東日本グループは1日より、SixTONESを起用した「Enjoy！ SixTONES, Enjoy！ ShinKANSEN.」キャンペーンを実施し、さまざまな施策を展開。その一環でCMのために書き下ろされたSixTONESの楽曲「Shine with U」を発車メロディにアレンジして、東京・上野・大宮の新幹線ホームで使用していた。
「弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました。東京駅・上野駅については中止させていただきました。大宮駅についても順次中止させていただきます」と苦渋の決断を発表。「楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます」とつづっている。（modelpress編集部）
◆発表全文
新幹線の発車メロディの
使用中止について
東京駅・上野駅・大宮駅の新幹線ホームにおける発車メロディのタイアップ楽曲変更について、短期間の実施ではありましたが、多くのお客さまから「旅行気分が高まる」「前向きな気持ちになれる」など、ご感想を多数いただき、大変ご好評をいただいておりました。
しかしながら、ホーム上で「柄の長い集音マイク」を使用して録音を試みる方が目立つようになり、安全面での懸念が生じました。新幹線の運行には高圧電流が使用されており、架線に触れなくても近づくだけで感電する恐れがあるほか、周囲のお客さまへのご迷惑にもつながる可能性がございます。
弊社では、注意喚起の案内放送や巡回警備などの対策を講じてまいりましたが、安全を最優先に考え、タイアップ曲の発車メロディの使用を中止し、元の発車ベルに戻すことといたしました。東京駅・上野駅については中止させていただきました。大宮駅についても順次中止させていただきます。楽しみにしてくださっていた皆さまには、このようなご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。
【Not Sponsored 記事】