FRUITS ZIPPER月足天音、スッピン披露「可愛さレベチ」「ビジュ強すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が10月9日、自身のInstagramを更新。スッピンの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPER月足天音、可愛さレベチのスッピン姿
月足は「久しぶりのノーメイクフォトです」とスッピン姿を披露。メイクを落とした自然体な姿で、リラックスした様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「ノーメイクなのにかわいすぎる」「すっぴん最強」「ビジュ強すぎ」「可愛さレベチ」「美人すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER月足天音、可愛さレベチのスッピン姿
◆月足天音、スッピン姿披露
月足は「久しぶりのノーメイクフォトです」とスッピン姿を披露。メイクを落とした自然体な姿で、リラックスした様子を見せている。
◆月足天音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ノーメイクなのにかわいすぎる」「すっぴん最強」「ビジュ強すぎ」「可愛さレベチ」「美人すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】