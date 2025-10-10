【Tamagotchi Paradise - Jade Forest】 11月22日 発売予定 価格：6,380円 【Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット】 11月22日 発売予定 価格：7,480円

バンダイは、電子玩具「Tamagotchi Paradise - Jade Forest」を11月22日に発売する。価格は6,380円。また、スペシャルコラボデバイス「Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット」も同時発売。価格は7,480円。

本商品は「たまごっち」の新シリーズ「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」の新色商品。

「Tamagotchi Paradise」はこれまでの3つボタンに加えズーム機能(ズームダイヤル)搭載で、お世話遊びがさらにパワーアップ。生まれた惑星を豊かな「たまごっちパラダイス」にすることをゴールに、「ズームダイヤル」をぐるぐる回して、たくさんのたまごっちと幅広いお世話遊びを楽しむことができる。

Tamagotchi Paradise - Jade Forest

「Tamagotchi Paradise - Jade Forest」では、「もり」のフィールドからお世話がスタートし、育成を続けていくと「りく」「みず」のフィールドでも遊べる。さらに新たに20以上の新アイテムと2つのミニゲームが登場する。

そして、追加された「もり」のフィールドでは、新たに15以上の個性豊かなたまごっちが育成可能となる。

Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット

「Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット」はクリアな本体にラメが入ったスペシャルな仕様で、画面周りは竹下☆ぱらだいすさんとしなこさんのデザインが入っている。

本セット商品には特別研究員とお揃いのストラップとスペシャル育成ガイドも付属している。

コラボデバイス発売記念！しなこさん・竹下☆ぱらだいすさん出演のMV公開

「たまごっちラボ」の特別研究員である竹下☆ぱらだいすのあぃりDXさんプロデュースで「Tamagotchi Paradise」のMVが公開された。特別研究員に加えて、みゃおっち、いるかっち、ほーほっち、まめっち、くちぱっちもMVに出演しており、「Tamagotchi Paradise」のちょっとヘンテコでハッピーな世界観がたっぷり詰まった、見ごたえのあるMVに仕上がっている。

ハラカドに新コンセプトの常設店「たまごっち ふぁくとり～！」が登場

【【MV】たまごっちパラダイスのうた】

たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店「たまごっち ふぁくとり～！」を2025年11月22日より東急プラザ原宿「ハラカド」にオープンする。

「たまごっち ふぁくとり～！」では“体験”をコンセプトとした店舗で、ただ商品を購入するだけでなく、お客様自身でカスタマイズできる商品も販売される。また「ふぁくとり～」をイメージした内装と、ユニフォームを身にまとったスタッフがおり、店内に足を踏み入れると「たまごっち ふぁくとり～！」の世界観を体験できる。

オープン記念として「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」の先行販売や限定商品として「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰める「みにたま つめほ～だい！」が発売を予定している。

「たまごっち ふぁくとり～！」概要

オープン日： 2025年11月22日11時～

店舗所在地： 東急プラザ原宿「ハラカド」3階 322区画

(東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド)

(C)BANDAI (C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※画像はイメージです。