◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 カブス６―０ブルワーズ（９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが９日（日本時間１０日）、本拠のブルワーズ戦に快勝し、崖っぷちからの連勝で逆王手をかけた。鈴木誠也外野手（３１）は、「４番・右翼」でスタメン出場し、４打席目の三安で３試合連続ヒットをマークした。

打線は初回にハップの３ランで先制すると、３点リードの６回には９番ショーが中前適時打で１点を加えると、７回にはタッカーがセンターへのソロを放ってリードを広げ、８回にもブッシュの４号ソロが飛び出した。投げては先発ボイドが５回途中まで無失点の好投。救援陣も安定した投球で逃げ切った。

鈴木は先月３０日（日本時間１日）のワイルドカードシリーズ初戦（対パドレス）で、レギュラーシーズンと合わせて５試合連続となる同点アーチを放った。同２、３戦でも二塁打を１本ずつ放ち、シリーズ突破に貢献した。地区シリーズでは第２戦で先制３ランを放っており、主軸として存在感を見せていた。敵地で連敗して本拠に戻った８日（同９日）の第３戦には、二塁打をマークしていた。

チームは初戦から連敗し、後がない状況だったが、前日８日（同９日）の一戦では初回に挙げた４点のリードで逃げ切って競り勝ち、望みをつなげていた。休養日を挟み、１１日（同１２日）に敵地で行われる運命の第５戦。順当にいけば、第２戦で２回２／３で５安打４失点３奪三振２本塁打で黒星を喫した今永昇太投手（３２）が先発し、リベンジを期す見通しだ。