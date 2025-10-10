¡Ú¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤ËREBEL3199¡ÛËÜÆüÂè»Í¾Ï¾å±Ç³«»Ï¡ªÂè¸Þ¾Ï¾ðÊó¤âÅþÃå
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤ËREBEL3199¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì±Ç²èÂè3ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£
Á´¼·¾Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñ·à¾ì¾å±Ç¡¢¡ÖÂè»Í¾Ï¿å¿§¤Î²µ½÷¡×¤òËÜÆü10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¾å±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
Áá¤¯¤â¡¢¼¡²óºî¡ÖÂè¸Þ¾ÏÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¾å±Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëËãµÜµ³°¡¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂè¸Þ¾ÏÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡×¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÁá¤¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè5¾Ï¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
