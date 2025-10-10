【RIZIN】11・3神戸大会のABEMA PPVチケット発売開始 購入特典に「ライコレ限定カード」
11月3日開催の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（神戸・GLION ARENA KOBE）の「ABEMA PPV」が、きょう10日から販売がスタートした。購入特典として、萩原京平vs.秋元強真の大会当日写真を使用した「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」がプレゼントされる。
【会見動画】萩原京平vs.秋元強真 会見でもバチバチの舌戦！ 撮影でも一触即発！
今大会のメインカードは、萩原京平と秋元強真によるフェザー級の因縁対決。秋元の挑発から始まり、『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』での萩原のリング乱入、SNSや会見での舌戦など、両者の火花は大会前から激しく散っている。勢いに乗る秋元が突き進むのか、それとも萩原が経験と意地で差を見せるのか、フェザー級戦線の今後を占う一戦となる。
また、女子スーパーアトム級タイトルマッチでは“絶対女王”伊澤星花に、大島沙緒里が挑む。伊澤は2021年の大晦日大会でRIZIN初参戦以来、圧倒的な強さを見せており、大島もまた浅倉カンナや山本美憂らを破るなどRIZINでは4戦全勝と勢いに乗る。ついにチャンスを掴んだ挑戦者が、絶対女王の牙城を崩せるのか。
さらに、摩嶋一整vs.木村柊也、ヴガール・ケラモフvs.初参戦の松嶋こよみ、鹿志村仁之介vs.安井飛馬、宇佐美正パトリックvs.桜庭大世、ケイト・ロータスvs.イ・ボミ、貴賢神vs.MAX吉田など注目カードがズラリと並ぶ。この大会でインパクトを残して、大みそか大会に連続参戦するファイターは現れるのか。
大会前日までの前売りチケットは5000円、当日チケットは5500円、アーカイブチケットは3300円（すべて税込）。チケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」に新規登録してチケット購入すると、1100円のキャッシュバックキャンペーンも実施中。
