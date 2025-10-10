舞台『ハガレン』第三弾公演、エド役Wキャスト・一色洋平＆廣野凌大のビジュアル公開 全キャスト、公演スケジュールなど発表
舞台『鋼の錬金術師』第三弾公演から主人公エドワード・エルリックをWキャストで演じる一色洋平と廣野凌大のキャラクタービジュアルが公開された。あわせて、全出演キャスト、公演スケジュール（劇場・星取表）、チケット情報（チケット価格・先行スケジュール）などの公演情報が発表された。
【写真】かっこいい！舞台『鋼の錬金術師』エド役Wキャストの各ビジュアル
本作の原作は2001年より10年まで、月刊『少年ガンガン』(スクウェア・エニックス刊)にて連載され、日本漫画界における歴史的名作となった荒川弘氏の代表作『鋼の錬金術師』。舞台はこれまで23年3月に第一弾公演、24年6月に第二弾公演と上演を重ね、舞台効果や俳優の身体表現の限りを尽くした演出や、原作から飛び出してきたかのようなリアルなキャラクタービジュアルなどで多くの人を魅了してきた。
先月出演が発表されたエドワード役の一色と廣野に続き、弟のアルフォンス・エルリック役に眞嶋秀斗、ウィンリィ・ロックベル役に岡部麟、ロイ・マスタング役にWキャストで蒼木陣と和田琢磨ら第一弾公演から舞台『ハガレン』を支えてきたキャストの続投が決定。また、新キャラクター、オリヴィエ・ミラ・アームストロング役にAKANE LIVが加わる。
また、月刊『少年ガンガン』先行・前回申込者先行チケットがきょう10日正午より受付開始されている。
公演は、2026年2月7日〜15日に東京・シアターH、2月20日〜22日に大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティにて上演される。
■キャスト
Wキャストは五十音順
エドワード・エルリック 一色洋平／廣野凌大(Wキャスト)
アルフォンス・エルリック 眞嶋秀斗
ウィンリィ・ロックベル 岡部麟
ロイ・マスタング 蒼木陣／和田琢磨 (Wキャスト)
オリヴィエ・ミラ・アームストロング AKANE LIV
バッカニア 吉田メタル
マイルズ 岡本悠紀
リン・ヤオ 本田礼生
メイ・チャン 柿澤ゆりあ
エンヴィー 平松來馬
グラトニー 草野大成
スロウス／ダリウス 青柳塁斗
ハインケル 君沢ユウキ
ヨキ 大石継太
ティム・マルコー 盛隆二
傷の男(スカー) 星智也
キング・ブラッドレイ 谷口賢志
ゾルフ・J・キンブリー 鈴木勝吾
ヴァン・ホーエンハイム／お父様 鍛治直人
SUIT ACTOR：アルフォンス・エルリック 桜田航成
ENSEMBLE：真鍋恭輔、榮桃太郎
