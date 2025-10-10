◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

佐々木朗希投手が3回パーフェクトピッチング後の姿にファンも歓喜です。

ドジャースは6回までチャンスをつかむも得点を奪えない苦しい状況が続く中、7回に四球とヒットで満塁のチャンスをつかむとムーキー・ベッツ選手がボールを見極め押し出し四球で同点をたぐり寄せます。

続く大事な場面で継投に入ったのは佐々木投手。先頭に迎えた打者はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手。一発が出ると怖いところでしたが、1ボールから159キロの直球でライトフライに打ち取り三者凡退に抑えます。

その後も佐々木投手はベンチでうつむき、緊張感を保ちリリーフで初めて3回を投げますが全て三者凡退で走者を許さない圧巻のピッチングを見せました。

降板し、ようやく笑顔を見せた佐々木投手。ベンチでチームメートに歓迎された後、山本由伸投手の隣で佐々木投手ははち切れんばかりの笑顔で会話する姿が見られました。

その姿にSNSでは「笑顔トーク」「山本由伸と佐々木朗希が楽しそうに会話しており、号泣」「笑顔の由伸と朗希くんみて泣きそう」とコメントが寄せられました。