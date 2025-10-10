「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の共同会見が１０日行われ、阪神・藤川球児監督と中野拓夢内野手が、甲子園球場からＺｏｏｍで参加した。会場では、ＤｅＮＡ・三浦大輔監督、筒香嘉智外野手、巨人・阿部慎之助監督、大城卓三捕手が登壇した。

史上最速でリーグ優勝を果たした阪神の藤川監督は「阪神タイガース、史上最速ということでしたけれども、パ・リーグは最後まで盛り上がりましたので」と前置きし、「今回はセ・リーグがこのファイナルステージ、セ・リーグのクライマックスをですね、秋の最後の大運動会と捉えてですね、非常に３チームで楽しいゲームにできればなと思います」と宣言。「勝っても負けても素晴らしい期間だったと、そう思えるような期間に、３チームでしたいと思います」と“共闘”を誓った。

リーグ優勝の阪神は、１１日から始まるＣＳファースト・Ｓで戦うＤｅＮＡと巨人の勝者と、日本シリーズ進出を懸けて１５日から甲子園球場で戦う。両球団について指揮官は「両チームとも主軸の４番が抜けていた時間を非常に長かった。その選手たちが帰ってきてからの２チーム。夏までのチームとは全く違う」と警戒した。