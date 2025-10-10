プロ野球セ・リーグは１０日、１１日からＤｅＮＡと巨人との間でファーストステージが行われる「２０２５ ＪＥＲＡクライマックスシリーズ セ」の前日会見を横浜スタジアムで行った。

ＤｅＮＡからは三浦大輔監督（５１）、筒香嘉智外野手（３３）が、巨人からは阿部慎之助監督（４６）、大城卓三捕手（３２）が出席。阪神の藤川球児監督（４５）、中野拓夢内野手（２９）がリモートで参加した。

３位からの下克上を狙う阿部監督は「今年は３位からということで怖いものはないと思っている。いる戦力で、そして完全アウェーの横浜スタジアムで思い切りぶつかって、全国の野球ファンのみなさまに夢と感動、そしてワクワクさせる試合をできたらと思う」と意気込みを示した。

リーグ制覇の阪神には、レギュラーシーズンで大きく負け越したが「僅差のゲームもたくさんあった。あと１歩、あと１歩というところで勝てないゲームが多かった。明日からのＤｅＮＡに勝って、タイガースに再挑戦したい」と話した。

まずはＤｅＮＡとのファーストＳを勝ち抜くために「とにかく先制点。初戦の先制点はこういう短期決戦では大きいですし、それをどっちが取ってゲームを進められるかが重要だと思う」と勝負のポイントを挙げた。