フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。この日ゲスト出演した女優・宮崎美子（66）の“憧れの職業”に喜ぶ場面があった。

宮崎は大学時代の1980年に「週刊朝日」の表紙でデビューし、ミノルタのCMで全国区に。当時の話題になり、宮崎は「コマーシャルでデビューした後、ドラマをやって。水着から1年後ぐらいに初めて芸能事務所に入って」と説明。CM出演時はアルバイトだったことを明かすと、一同は驚がく。番組MCの「ハライチ」澤部佑は「衝撃的でしたよね」と反響を振り返り、「当時の沸き方ね、とんでもない子が出て来たって」と想像した。

そして澤部の相方・岩井勇気が「何やりたいみたいな感じだったんですか？」と、憧れていた職業を聞くと、宮崎は「私ね、凄く憧れてたのは、絶対に叶わないけどアナウンサーさん」と告白。同局・小室瑛莉子アナウンサーは「絶対なれますよ！」と太鼓判を押した。

さらに宮崎が「憧れの…」と、フリーアナウンサーの神田愛花に目をやると、澤部は「このタイプのアナウンサーじゃないでしょ」とツッコミ。「バラエティーOKのアナウンサーなんていないから、本来」とあきれたが、神田は「絶対なれますよ」とキッパリ。アナウンサー試験は受けたことがないという宮崎に、澤部が「NHKっぽいですよね」と例えると、宮崎は「じゃあ、人生を巻き戻せたらね」と語っていた。