¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÉÔ°Õ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¥×¥é¥Ùà¥Ç¥ì¥Ç¥ì2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡²ÆËþµÊ¥ª¥Õ»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¤¸¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¡Ä
¡¡¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÉÔ°Õ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö#²Ä°¦¤¤¡×¡Ö#ÉÔ°Õ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¸¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡³¤¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤É¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¡©¡©¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£