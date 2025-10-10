¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢ºÇ¹â¡×°ë»³¤µ¤ä¤«à·ã¥Þ¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Í¡×
à¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£áÀË¤·¤²¤âÌµ¤¯
¡¡½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»É·ãÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿°ë»³¤¬¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê¡¢à¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£á¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿22ÆüÈ¯Çä¤Î25¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¡¡Í¥¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö·ã¥Þ¥Ö¤À¤ï¡×¡Ö¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡×¡Ö40Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈþ¤·¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£