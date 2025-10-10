＜速報＞勝みなみが前半「30」で首位浮上 竹田麗央も上位うかがう位置でプレー中
＜ビュイックLPGA上海 2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズ初戦で、予選落ちなしの4日間大会。日本勢は6人が出場する。
【写真】日本に原英莉花が来た〜！
27位から出た勝みなみがバーディラッシュ。1番、4番、7番から3度の連続バーディを奪い、前半で6アンダー。「30」をたたき出し、トータル8アンダーで首位に浮上した。竹田麗央は7番を終えて2つ伸ばし、トータル5アンダー・16位タイ。3差10位から出た山下美夢有もトータル5アンダーで前半をプレーしている。馬場咲希はトータル3アンダー・30位タイ。吉田優利はトータルイーブンパー、畑岡奈紗はトータル1オーバーで前半インコースをプレーしている。8アンダー・首位に勝、アルピチャヤ・ユボル（タイ）、ジェニー・シン（韓国）。トータル7アンダー・4位タイには世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、ミンジー・リー（オースラトリア）らが並んでいる。賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）、優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞ビュイックLPGA上海 リーダーボード
随時更新！ 渋野、原ら参戦の国内女子ツアー リーダーボード
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！《写真》
米昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング 14本を全部教えます【写真】
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕
【写真】日本に原英莉花が来た〜！
27位から出た勝みなみがバーディラッシュ。1番、4番、7番から3度の連続バーディを奪い、前半で6アンダー。「30」をたたき出し、トータル8アンダーで首位に浮上した。竹田麗央は7番を終えて2つ伸ばし、トータル5アンダー・16位タイ。3差10位から出た山下美夢有もトータル5アンダーで前半をプレーしている。馬場咲希はトータル3アンダー・30位タイ。吉田優利はトータルイーブンパー、畑岡奈紗はトータル1オーバーで前半インコースをプレーしている。8アンダー・首位に勝、アルピチャヤ・ユボル（タイ）、ジェニー・シン（韓国）。トータル7アンダー・4位タイには世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、ミンジー・リー（オースラトリア）らが並んでいる。賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）、優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞ビュイックLPGA上海 リーダーボード
随時更新！ 渋野、原ら参戦の国内女子ツアー リーダーボード
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！《写真》
米昇格までの1年をともに戦った原英莉花のクラブセッティング 14本を全部教えます【写真】
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕