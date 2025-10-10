＜中間速報＞武尾咲希が単独首位でラスト9ホール 荒木七海1差、後藤あい2差とアマチュア追走
＜SkyレディスABC杯 最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが進行中。2位から出た武尾咲希が前半をイーブンで回り、トータル4アンダー・単独首位で折り返した。
【写真】頭の位置がすごい！ 後藤あいのぶっ飛びスイング
トータル3アンダー・2位にアマチュアの荒木七海。トータル2アンダー・3位タイにはアマチュアの後藤あい、高野あかりが続く。荒木と後藤が勝利した場合、ツアー史上7人目のアマチュア優勝となる。ルーキー・六車日那乃、Sky所属の仲宗根澄香はトータル1アンダー。5位タイで後半をプレー中。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 リーダーボード
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
国内女子ツアーに米ツアー組集結 リーダーボード
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報
【写真】頭の位置がすごい！ 後藤あいのぶっ飛びスイング
トータル3アンダー・2位にアマチュアの荒木七海。トータル2アンダー・3位タイにはアマチュアの後藤あい、高野あかりが続く。荒木と後藤が勝利した場合、ツアー史上7人目のアマチュア優勝となる。ルーキー・六車日那乃、Sky所属の仲宗根澄香はトータル1アンダー。5位タイで後半をプレー中。今大会の賞金総額は4000万円。優勝者には720万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 リーダーボード
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
国内女子ツアーに米ツアー組集結 リーダーボード
＜LIVE＞日本勢6人参戦 米女子ツアースコア速報
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報